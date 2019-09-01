Сельскохозяйственная выставка развернется в главном корпусе ТИУ

| Фото: пресс-служба ТИУ (архив) | Фото: пресс-служба ТИУ (архив)

Сельскохозяйственная выставка "Осенний фейерверк" откроется в фойе главного корпуса Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) 1 октября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Все, что выросло в садах и огородах, раздадут ветеранам вуза в День пожилого человека. Традиционно им окажут и материальную помощь. Участников выставки отметят дипломами и поощрительными призами от профсоюзной организации.

Принять участие в выставке приглашают сотрудников Тюменского индустриального университета, увлеченных сельским хозяйством. Дары огородов можно принести до 1 октября в профком вуза по адресу: ул. Володарского, 38, каб. 154 (1 корпус). Необходимо подписать имя, фамилию и подразделение.