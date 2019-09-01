Циркуляционные линии горячего водоснабжения проложили к домам на улице Широтной

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Циркуляционные линии горячего водоснабжения провели к домам на ул. Широтной в Тюмени. Ограничения по горячему водоснабжению для жителей домов №№ 21 и 21а сняли в ночь на 19 сентября, сообщает компания "УСТЭК".

Как отмечают в компании, тепловые сети, расположенные в V микрорайоне, были введены в эксплуатацию одновременно с застройкой района. Срок их службы приближается к 40 годам. Изношенность трубопроводов негативно влияет на уровень безопасности и качественные параметры сети.

"Второй год УСТЭК планомерно меняет ветхие тепловые сети на новые. Одновременно специалисты решают проблему с отсутствием циркуляционных линий горячего водоснабжения, способствующих экономному расходу горячей воды, но не спроектированных при строительстве домов. Планируя капитальный ремонт теплосетей, специалисты УСТЭК предусмотрели эти линии. Монтаж их находится в стадии завершения. Потребители, которые, открыв кран с горячей водой, вынуждены были ждать, пока вода достигнет нужной температуры, вскоре ощутят на себе эти изменения", — рассказали в теплоэнергетической компании.

Циркуляционные линии обещают запустить в ближайшее время.