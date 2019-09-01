В районе Дома обороны в Тюмени отключат светофоры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 20 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 13 часов объекты на перекрестке ул. Белинского с ул. Таврической, на ул. Ямской в районе Дома обороны и на ул. Таврической в районе дома № 2.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.