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В районе Дома обороны в Тюмени отключат светофоры

Общество, 07:51 20 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 20 сентября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 13 часов объекты на перекрестке ул. Белинского с ул. Таврической, на ул. Ямской в районе Дома обороны и на ул. Таврической в районе дома № 2.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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