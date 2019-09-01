На фестивале в Увате создадут единую композицию парковой скульптуры

| Фото: пресс-служба администрации Уватского муниципального района | Фото: пресс-служба администрации Уватского муниципального района

Создать единую композицию из работ всех участников предложили во время обсуждения следующего фестиваля деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" в Увате, сообщает пресс-служба администрации муниципального района.

В последствии она могла бы украсить смотровую площадку около паромной переправы и стать символом Увата, отметили участники встречи: глава района Сергей Путмин, член Союза художников России Минсалим Тимергазеев и председатель жюри "Чудотворцев", скульптор Владимир Павлов.

Владимир Павлов отметил, что мастера полностью раскрыли заявленную тему "Легенды земли Уватской", а некоторые из них подошли к исполнению своих работ оригинально — ушли от стандартного представления о лавочке.

"Например, Василий Теркин из Ярославской области создал целую композицию – сразу и не понять, что на его скульптуре можно удобно посидеть. Нетрадиционный, монументальный подход, я бы сказал, у Валентина Ермакова из Тобольска", – добавил председатель жюри.

Мастер из Тобольска рассказал, что изобразил фрагмент из жизни древних людей – охоту на мамонта. А резчику из Алтайского края тема фестиваля навеяла образы косторезного промысла, поэтому он решил сделать композицию, посвященную мастерам.

"В моей скульптуре семейная пара несет бивни мамонта, то есть мужчину и женщину связывает не только семья, но и общее дело. На бивнях мамонта можно посидеть, как на скамейке: они сделаны из монолитного дерева, которое за счет своей структуры достаточно крепкое", – прокомментировал Сергей Мозговой.

Отметим, шестой фестиваль парковой скульптуры "Чудотворцы" проходит в Уватском районе с 13 по 20 сентября. В нем участвуют 13 российских мастеров.