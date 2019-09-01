На Ямале проводят опрос об ужесточении антиалкогольного законодательства

| Фото: https://живёмнасевере.рф | Фото: https://живёмнасевере.рф

Опрос для ямальцев на тему ужесточения законодательства в сфере обращения алкогольной продукции стартовал на площадке живёмнасевере.рф.

Авторы инициативы предлагают создать общероссийскую базу данных достигших совершеннолетнего возраста. При розничной продаже алкоголя покупка привязывалась бы к конкретному физическому лицу, а в личном кабинете отражалось, сколько алкогольной продукции уже приобретено в месяце и в году. Они считают необходимым с привлечением специалистов-наркологов разработать допустимую норму и запрещать покупку алкоголя в большем объеме.

"Таким образом, люди, страдающие от алкогольной зависимости, не будут иметь бесконтрольный доступ к спиртным напиткам. Это убережет будущие поколения от зависимости и заболеваний, которые могут быть вызваны чрезмерным употреблением алкоголя. Вводить такую систему можно постепенно. Например, изначально не ограничивать продажу, а просто привязать все покупки спиртных напитков к личному кабинету, где был бы виден объем потребленного спиртного и шкала, которая наглядно бы показывала, что уровень потребления превышает безопасную норму или возник риск алкогольной зависимости", - говорится в инициативе.

Высказать свое мнение можно до 25 сентября в разделе "Предлагай". Результаты проведенного опроса будут представлены 26 сентября на круглом столе Общественной палаты ЯНАО, сообщают в пресс-службе организации.

Проблема чрезмерного потребления алкоголя в регионе действительно существует, уверены общественники. В Национальном рейтинге трезвости субъектов России за 2018 год Ямал занял 69 место — это самый худший показатель среди регионов УФО. В сравнении с 2017 годом округ ухудшил позиции на 36 пунктов. За последние три года объем продаж крепкой алкогольной продукции на душу населения вырос на 11%. Так, в Надымском районе на душу населения приходится 27,8 литров алкоголя, в Лабытнанги — 23,6 литров.

По данным ОП ЯНАО, в регионе обсуждают законопроект, по которому предлагают сократить время продажи алкоголя. Пока что алкоголь можно купить с 10 до 22 часов, однако речь идет о прекращении продажи в 20 часов и об открытии в 12 часов.