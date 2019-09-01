Тоболякам раскроют секрет магии порядка

| Фото: администрация Тобольска во "ВКонтакте" | Фото: администрация Тобольска во "ВКонтакте"

На практикум по планированию и организации гармоничного пространства дома и рабочего места приглашают жителей Тобольска, сообщает пресс-служба администрации города.

Куратором встречи выступит руководитель школы организации пространства "Магия порядка" Наталья Южакова. На занятии участники выяснят причины дезорганизации рабочего места, спикер расскажет о том, как правильно ставить цели, находить единомышленников среди семьи и рассмотрит понятие "визуальный шум".

Встреча пройдет 27 сентября в 18 часов по адресу ул. Красноармейская, 6/4. Вход свободный, но необходима регистрация. Заявку можно оставить на сайте TMN-id.ru. Следить за происходящими событиями можно в официальной группе мультицентра "Моя территория".