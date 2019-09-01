Ученые из США и Норвегии читают лекции о животных в Лабытнанги

| Фото: lbt.yanao.ru | Фото: lbt.yanao.ru

Международная группа ученых, исследующая травоядных животных Арктики, работает в Лабытнанги. Ученые из России, Норвегии, Франции, США, Великобритании, Эстонии и Исландии в течение шести дней проводят совещания и лекции, сообщает ИА "Север-пресс".

Так, представитель Арктического университета Норвегии Еева Соинен в Детской школе искусств прочитала для всех желающих лекцию "Как травоядные могут изменить Арктику?".

Ее выступление привлекло внимание школьников, волонтеров, представителей общественных экоорганизаций и неравнодушных к сохранению арктической природы горожан.