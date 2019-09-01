В Ялуторовске началось строительство мусоросортировочной станции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный оператор готов приступить к работам по созданию первой мусороперегрузочной станции в Ялуторовске, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Запуск нового инфраструктурного объекта компания планирует завершить до конца года. Установка предназначена для разгрузки мусоровозов на территории обслуживания и прессования ТКО в сменные мобильные контейнеры для их транспортировки.

Как сообщил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин, использование перегрузочной станции позволит повысить экономическую эффективность и экологическую безопасность процесса сбора и транспортирования отходов.

"С запуском станции мы сможем скорректировать графики и маршруты следования спецтехники, уменьшим степень загрузки транспортной сети района, в целом кардинально поменяется направление потоков твердых коммунальных отходов", – отметил он.

В перспективе существующие полигоны в муниципалитетах будут закрыты и рекультивированы, а строительство новых объектов для захоронения не потребуется. Все потоки отходов будут направлены в соответствии с территориальной схемой.

Напомним, мусороперегрузочная станция – это четвертый объект, который Тюменское экологическое объединение строит в Тюменской области. Первый мусоросортировочный завод был открыт в Тюмени в августе 2018 года. Еще два завода вскоре будут достроены в Тобольске и Ишиме. Строительство объектов инфраструктуры системы обращения с отходами ведется в рамках национального проекта "Экология".