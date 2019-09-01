Названы имена победителей конкурса лучших работников в сфере молодежной политики

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Мария Шестакова, Николай Савченко, Наталья Ниязова и Артем Березкин стали победителями регионального конкурса "Лучший работник сферы государственной и молодежной политики", сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Молодые специалисты стали обладателями первых мест в своих номинациях среди 18 призеров конкурса и представят регион на всероссийском этапе.

Специалист комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Мария Шестакова — победитель в номинации "Специалист органа исполнительной власти муниципального образования субъекта РФ или субъекта РФ, реализующего государственную молодежную политику".

Директор центра "Аванпост" Николай Савченко — победитель в номинации "Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования субъекта РФ или субъекта РФ".

Главный специалист по работе с молодежью центра внешкольной работы "Дзержинец" Наталья Ниязова — победитель в номинации "Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального образования субъекта РФ или субъекта РФ".

Ведущий менеджер центра поддержки талантливых обучающихся управления молодежной политики ТюмГУ Артем Березкин — победитель в номинации "Специалист по работе с молодежью образовательных организаций РФ".

Сейчас лучшие работники в сфере молодежной политики готовят видеоролики для заочного этапа конкурса и оформляют анкеты с достижениями. Тюменцам предстоит пройти тестирование, выполнить комплекс заданий на оценку деловых и личностных качеств и сделать презентацию перед экспертами системы работы их организации и авторской программы. В случае победы они получат возможность стажировки в федеральных органах исполнительной власти РФ и обучения в ведущих вузах страны.

Добавим, что в региональном конкурсе участвовали 100 человек. Они анализировали портрет современного молодого человека в четырех блоках деловой игры: создавали коллаж внешнего облика, интеллект-карту эффективной самореализации, составляли список ценностей и в импровизированных сценках размышляли над образом молодежи будущего.