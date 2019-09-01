Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров пройдет в Тюмени

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Фестиваль детских и юношеских любительских театров "Малая сцена" пройдет в Тюмени в начале ноября.

Сейчас на фестиваль заявились театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Нового Уренгоя, Костромы, Ярославской области, Перми, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноярска, Челябинска и Тюмени. Из них организаторы фестиваля и эксперты отберут девять коллективов, которые покажут свои спектакли на "Малой сцене".

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", некоторые участники уже известны, один из них — студия творческого развития "Это правда" из Челябинска. Ее курирует российский актер театра и кино, режиссер Константин Хабенский. Всего таких студий, которые поддерживает знаменитый артист, десять по всей стране.

Фестиваль детских и юношеских любительских театров "Малая сцена" проводится при поддержке Фонда Президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Организатор фестиваля — дипломированный режиссер, театральный педагог Светлана Ханжина. В Тюмени она руководит молодежным театром УЮТ. Одна из самых популярных его постановок "Кошка из головы не идет" поставлена в технике вербатим — актеры лично общались с реальными героями (донорами историй), узнавали их детские травмы, связанные с семьей, запоминали мимику, жесты, речь, а после воспроизводили это на сцене с максимальной точностью.

Также Светлана уже на протяжении пяти лет занимается развитием детского и подросткового театра в Тюмени и руководит мастерской "ТеМА". Ее последний эксперимент с юными актерами — спектакль "Попкорн. Документальный портрет подростка", который недавно выиграл в заочном этапе всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля "Табуретка" и стал одним из лучших среди 88 заявленных постановок. В ноябре они покажут его в Санкт-Петербурге.

" Я решила создать пространство для диалога между детскими театрами Тюмени и других городов России, которое помогало бы им расти, делать качественные спектакли, а юные актеры смогли бы получать опыт для дальнейшего профессионального роста. Этим пространством может стать фестиваль "Малая сцена"", — рассказала Светлана Ханжина.

Для проведения фестиваля понадобилось 500 тысяч рублей, которые организаторы выиграли в конкурсе проектов "Цех" от театрального центра "Космос". Также по итогам первой волны 2019 года конкурса Фонда президентских грантов получили поддержку в размере 1 млн 104 тыс. 320 рублей.

Проект всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров "Малая сцена" помогает в реализации национального проекта "Культура".