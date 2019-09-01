Челлендж #СветящийсяРанец стартовал в школах Тюменской области

| Фото: региональная Госавтоинспекция | Фото: региональная Госавтоинспекция

Акция #СветящийсяРанец стартовала в школах Тюменской области. Ее инициаторами стали ученики школы Омутинского района, оборудовавшие светововзращающими брелоками более ста ранцев ребят из начальных классов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Обязательно носить на одежде и ранцах элементы со светоотражающей поверхностью детей призвали глава Вагайского сельского поселения Сергей Новиков и директор школы Евгений Володин. Они объяснили школьникам, что пешеход в темной одежде становится невидимым для водителя на дороге.

Для ребят провели экскурсию по маршруту безопасного движения в школу, объяснили, как правильно и безопасно перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и напомнили об опасных ситуациях скрытого обзора, в которых может оказаться ребенок при переходе проезжей части.

| Фото: региональная Госавтоинспекция | Фото: региональная Госавтоинспекция

Вагайская школа передала эстафету #СветящийсяРанец другим образовательным учреждениям региона.