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В школе и детсаду Заводоуковска провели учебные эвакуации

Общество, 12:44 21 сентября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожарные совместно с Росгвардией провели учебные эвакуации в детском саду "Ромашка" и школе №2 Заводоуковска в рамках месячника безопасности, сообщает МЧС по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, что эвакуация в детском саду - достаточно сложное мероприятие, так как некоторые дети начинают пугаться звука пожарной сигнализации и суеты. В этом случае успех всей тренировки зависит только от профессионализма воспитателей.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В "Ромашке" сигнал учебной тревоги прозвучал в 10 часов. Детский сад опустел меньше чем за 5 минут благодаря четким и слаженным действиям персонала. Детей вывели на специально отведенное место. Всего было эвакуировано 30 детей и 5 взрослых.

Вторая эвакуация прошла школе №2, которая совсем недавно распахнула свои двери. Пожарная тревога в школе, как и во всех общественных учреждениях, осуществляется при помощи системы оповещения. Всего в ходе тренировки было эвакуировано более 700 школьников.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность , учения , эвакуация

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