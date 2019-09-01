В школе и детсаду Заводоуковска провели учебные эвакуации

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожарные совместно с Росгвардией провели учебные эвакуации в детском саду "Ромашка" и школе №2 Заводоуковска в рамках месячника безопасности, сообщает МЧС по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, что эвакуация в детском саду - достаточно сложное мероприятие, так как некоторые дети начинают пугаться звука пожарной сигнализации и суеты. В этом случае успех всей тренировки зависит только от профессионализма воспитателей.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

В "Ромашке" сигнал учебной тревоги прозвучал в 10 часов. Детский сад опустел меньше чем за 5 минут благодаря четким и слаженным действиям персонала. Детей вывели на специально отведенное место. Всего было эвакуировано 30 детей и 5 взрослых.

Вторая эвакуация прошла школе №2, которая совсем недавно распахнула свои двери. Пожарная тревога в школе, как и во всех общественных учреждениях, осуществляется при помощи системы оповещения. Всего в ходе тренировки было эвакуировано более 700 школьников.