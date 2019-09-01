В отделениях Почты России можно написать Черчесову и Дзюбе

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

В отделениях Почты России появится официальный ящик национальной сборной по футболу. Он даст посетителям возможность отправить письма главному тренеру Станиславу Черчесову и всем футболистам, сообщает региональное отделение Почты России.

Все письма будут регистрироваться, а наиболее удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, матчи сборной или же смогут встретиться со своими кумирами.

Соглашение о сотрудничестве заключили Почта России и Российский футбольный союз. Стороны займутся подготовкой и публикацией научных, информационных, рекламных и иных материалов о футболе, а также будут обмениваться идеями, информацией и опытом в этом виде спорта.

Второй масштабный проект - социальная инициатива "Мяч на Почте", благодаря которому жители отдаленных малых городов и сельских поселений получат возможность бесплатно на время взять мяч в отделении Почты России для игры в футбол.

"В нашей стране футбол является одним из самых популярных видов спорта. Он близок нам по духу как командная игра, в которой от скорости и слаженности действий игроков зависит результат всей команды. На протяжении многих лет Почта России принимает активное участие в развитии массовых видов спорта, в том числе футбола. Сотрудничество с РФС поможет сделать эту работу более системной и откроет перед миллионами людей новые возможности для физического развития" - прокомментировал генеральный директор Почты России Николай Подгузов.