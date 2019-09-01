Монтаж теплосети в районе Привокзальной площади завершен

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Завершился монтаж тепловой сети в районе Привокзальной площади

в Тюмени. После капитального ремонта сняты ограничения горячего водоснабжения для четырех жилых домов в периметре улиц Привокзальной и Первомайской, сообщает городская администрация.

Участок теплотрассы в 333 метра был отключен от подачи теплоносителя 22 августа. Менее чем за месяц был проделан большой объем работы по замене теплосети, переустройству трех тепловых камер и сооружению канала для защиты трубы от нагрузки.

Ранее трубопровод пролегал под участком дороги и испытывал давление почвы и транспорта, что не соответствовало нормативам и служило причиной частых повреждений. За последние три года оперативные бригады выезжали на этот участок 14 раз.

Новые трубы в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля, срок службы которых 30 лет, обеспечат надежность теплоснабжения этого района Тюмени. Восстановление благоустройства территории продлится до октября.

В жилые дома и учреждения, подключенные к теплотрассе по улице 25-го Октября, реконструкция которой завершена 19 сентября, тепловая энергия вернется несколькими днями позже. Причина – в необходимости замены запорной арматуры на прилегающем участке теплотрассы. Дефект был обнаружен при производстве работ по реконструкции сети.