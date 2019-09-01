Тюменцы научатся собирать букеты из конфет и пряников

| Фото: мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Бесплатный мастер-класс по созданию сладкого букета состоится в мультицентре "Моя территория" 26 сентября. Все материалы предоставят организаторы: конфеты, печенье, различные виды зефира.

Каждый участник создаст свой букет и сможет забрать его домой. Ведущая мастер-класса Мария Костарёва подскажет участникам композиционные решения, а также наилучшие сочетания продуктов, чтобы букет был не только красивым, но и вкусным.

Начало мастер-класса в 18 часов 30 минут, зарегистрироваться можно по ссылке.

Мастер-класс входит в линейку событий "Месяца творчества".