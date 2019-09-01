  • 22 сентября 201922.09.2019воскресенье
  • USD63,8487
    EUR70,5975
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Тюменцы научатся собирать букеты из конфет и пряников

Общество, 09:37 22 сентября 2019

мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Бесплатный мастер-класс по созданию сладкого букета состоится в мультицентре "Моя территория" 26 сентября. Все материалы предоставят организаторы: конфеты, печенье, различные виды зефира.

Каждый участник создаст свой букет и сможет забрать его домой. Ведущая мастер-класса Мария Костарёва подскажет участникам композиционные решения, а также наилучшие сочетания продуктов, чтобы букет был не только красивым, но и вкусным.

Начало мастер-класса в 18 часов 30 минут, зарегистрироваться можно по ссылке.

Мастер-класс входит в линейку событий "Месяца творчества".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:33 22.09.2019Тюменцы обсудят архитектурный образ города
10:02 22.09.2019Тобольские медики применяют современные методы для выявления патологий
09:37 22.09.2019Тюменцы научатся собирать букеты из конфет и пряников
09:04 22.09.2019Около двух сотен деревьев высадят на улице Осипенко в Тюмени