Тюменцы научатся собирать букеты из конфет и пряников
| Фото: мультицентра «Моя территория»
Бесплатный мастер-класс по созданию сладкого букета состоится в мультицентре "Моя территория" 26 сентября. Все материалы предоставят организаторы: конфеты, печенье, различные виды зефира.
Каждый участник создаст свой букет и сможет забрать его домой. Ведущая мастер-класса Мария Костарёва подскажет участникам композиционные решения, а также наилучшие сочетания продуктов, чтобы букет был не только красивым, но и вкусным.
Начало мастер-класса в 18 часов 30 минут, зарегистрироваться можно по ссылке.
Мастер-класс входит в линейку событий "Месяца творчества".