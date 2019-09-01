Тобольские медики применяют современные методы для выявления патологий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исследования по выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта проводятся в областной больнице № 3 . На скрининг направляются все тоболяки в возрасте 55-60 лет.

В случае выявления "неполадок" в работе ЖКТ, пациентов отправляют на более углубленное обследование с помощью гастроскопии и колоноскопии, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

В диагностическом отделении работает анестезиолог и, как правило, на все время процедуры пациент погружается в состояние легкого сна, не чувствуя дискомфорта или боли.

На скининги пациентов направляют при прохождении диспансеризации, а также из кабинетов раннего выявления заболеваний.

Напомним, что такая программа в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями Национального проекта "Здравоохранение" призвана выявить новообразование на ранней стадии.

К примеру, в этом году в кабинетах раннего выявления заболеваний диагностировано 6 злокачественных новообразований и 28 предраковых патологий. А в рамках скрининга – 14 злокачественных образований и 24 серьезных патологии, которые могут привести к онкологии.

Колоноскопия - это самый достоверный способ подтвердить или исключить любое заболевание кишечника. В день в больнице проводится 6-8 скрининговых исследований, для которых раньше пациенту приходилось ехать в Тюмень. Новое оборудование, стоимость которого около 1,5 млн. рублей, было закуплено за счет средств областного бюджета.