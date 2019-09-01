Тюменцы обсудят архитектурный образ города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новая лекция проекта "КонцептХаб" по теме "Архитектура нового века" пройдет в Тюмени 29 сентября в Тюмени. Спикером станет российский историк Павел Гнилорыбов.

На лекции спикер расскажет об опыте других городов в поддержании культурного наследия, о роли исторической архитектуры и о смыслах, которые она дает городу, и как сочетается с современной застройкой. Павел Гнилорыбов на конкретных примерах разберет базовые принципы охраны наследия, поговорит о цвете в русской архитектуре, сохранении деталей и праве на мечту.

Проект "КонцептХаб" уже несколько сезонов реализует формат открытых лекций, где любой желающий в неформальной обстановке может услышать интересного спикера, подробнее узнать о его проектах и задать все интересующие вопросы, передает "Комсомольская правда - Тюмень".