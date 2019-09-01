Август - лидер по числу свадеб в Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Летом в Тюменской области наблюдался свадебный бум, однако август по традиции побил все рекорды. По данным управления ЗАГС по Тюменской области, в этот месяц свои отношения узаконили 1 тыс. 692 пары. Из них 1 тыс. 24 пары - в Тюмени.

В аутсайдерах года по числу брачующихся по-прежнему остается май. Основная причина - суеверие, что женившиеся якобы всю жизнь будут маяться. Хотя статистика говорит, что майские пары реже разводятся по сравнению с теми, кто шел в ЗАГС в красивые даты. В этом году в мае зарегистрировали брак всего 448 пар, в том числе 288 - в Тюмени. Это меньше, чем в зимние месяцы: в январе свидетельство о регистрации брака получили 558 пар, в феврале - 615. Кроме того, в мае число разводов взяло верх (567).

В целом за 8 месяцев узами брака себя связали 7 тыс. 502 пары. В то же время 4 тыс. 686 семей официально расторгли отношения, пишет "Вслух.ру".