Школьников Тюменского района ждут в "Точках роста"

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" открылись в Тюменском районе на базе школ Богандинской №1, Богандинской №2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской.

В рамках федерального проекта "Современная школа" подобные центры открываются по всей стране, в Тюменской области их пока 28.

Центры будут выполнять и функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Также предусмотрено взаимодействие с другими школами, организациями и учебными заведениями, пишет " АиФ - Западная Сибирь".