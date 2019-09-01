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Школьников Тюменского района ждут в "Точках роста"

Общество, 17:54 22 сентября 2019

пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" открылись в Тюменском районе на базе школ Богандинской №1, Богандинской №2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской.

В рамках федерального проекта "Современная школа" подобные центры открываются по всей стране, в Тюменской области их пока 28.

Центры будут выполнять и функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Также предусмотрено взаимодействие с другими школами, организациями и учебными заведениями, пишет " АиФ - Западная Сибирь".

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