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Более сорока тысяч малышей посещают ясли в Тюменской области

Общество, 19:14 22 сентября 2019

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области проживает 160 тыс. 569 детей в возрасте от нуля до трех лет. Из них в ясли ходит 41 тыс. 455 малышей.

В регионе в 2018 году дополнительно созданы 311 мест для самых маленьких детсадовцев, а доступность дошкольного образования стала приоритетной задачей местных властей, сообщает "Тюменская область сегодня".

Напомним, что в Тюмени на ул. Мурманской реконструируют здание, где откроют ясли для малышей с двух месяцев. У грудничков будет свою меню, специальный парк для прогулок в колясках и закрытая веранда для сна на свежем воздухе. Всего дошкольное учреждение рассчитано на 420 мест.

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