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Детский сад в Европейском планируют сдать до конца года

Общество, 20:17 22 сентября 2019

Архивное фото. admtyumen.ru

Новый детский сад откроют в тюменском микрорайоне "Европейский". Его планируют сдать до конца этого года.

Трехэтажное здание оформлено панорамными окнами. Прилегающую территорию также планируется благоустроить. Для разработки концепции привлекались психологи. Задача состояла в том, чтобы детям было интересно и комфортно в детском саду.

После окончания строительства компания "Брусника" передаст здание детского сада администрации города для дальнейшего управления и организации работы согласно законодательству.

Садик примет 325 детей. Пока ему не присвоен номер, соответственно, электронная очередь для записи не открыта.

Рядом с будущим детским садом в сентябре началось строительство школы, ее планируют сдать в 2021 году. Проект будет такой же, как у школы на Бориса Житкова и в Ямальском-2, пишет "Вслух.ру".

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