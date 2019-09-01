Около двух сотен деревьев высадят на улице Осипенко в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

К посадке 180 деревьев вдоль проезжей части на улице Осипенко приступили в Тюмени, сообщает администрация города.

Подрядчики используют крупномерные саженцы выше двух метров с закрытой корневой системой. Ассортимент высаживаемых зеленых насаждений очень разнообразен: липа, береза, разновидности яблони и клена, ива, ель и другие местные виды.

Компенсационная посадка на территории города предусматривает выкорчевывание аварийных деревьев и высаживание на их месте новых. Рабочие завезли новый грунт, при посадке выверяют каждую лунку и положенное расстояние между деревьев. Также делают подкормку для корневой системы и аккуратно высаживают каждое дерево.

Муниципальными контрактами предусмотрен уход за посадили в течение года, включающий прополку, рыхление приствольных лунок, вырезку сухих веток, полив, поправку растяжек. Гарантийный срок на качество приживаемости посадочного материала: для лиственных пород – два года, для хвойных пород – три года. В случае гибели саженца в течение гарантийного срока, подрядчик на месте погибшего высаживает новое дерево за свой счет. Однако специалисты отмечают, что при правильной организации процесса приживаемость высока и все деревья растут хорошо.

Всего в 2019 году на 130 городских участках появится 8,5 тыс. деревьев. Полная информация на портале "Тюмень-наш дом".