Делегация СМИ Тюменской области участвует в форуме "Вся Россия"

| Фото: Сергея Русанова | Фото: Сергея Русанова

Делегация тюменских журналистов участвует в фестивале современной журналистики "Вся Россия - 2019" в Сочи.

На мероприятие собрались более 1 тыс. 200 сотрудников СМИ со всей России, Болгарии, Сербии и Южной Кореи, среди них 12 тюменцев.

Президент России Владимир Путин направил гостям фестиваля телеграмму, в которой отметил, что форум дает широкие возможности для дискуссий, обмена мнениями о достижениях и проблемах профессиональной деятельности, о настоящем и будущем региональных СМИ.

"Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив. Такая конструктивная, ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей. Повышает заинтересованность, стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов", - говорится в приветствии Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.

Начался фестиваль с выставочного комплекса региональных СМИ, на котором Тюменская область представила фотовыставку межрегионального конкурса репортажной фотографии им. Александра Ефремова. Это фотографии победителей и призеров номинаций "Человек труда" и "Творческие наследники Петра Ершова". На открытии фотовыставки тюменцы вручили председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву памятную медаль "За вклад в развитие сибирской фотографии". Полная презентация XVIII фотофорума репортажей фотографии "Сибирьфотофест - Тобол 2019 им.Александра Ефремова" пройдет 23 сентября. Проект учрежден Союзом журналистов России и правительством Тюменской области при поддержке компании "СИБУР –Тобольск" и Фонда президентских грантов.

Напомним, ежегодный фестиваль современной журналистики "Вся Россия - 2019" проходит в Сочи с 21 по 26 сентября.