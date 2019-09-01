Больше людей смогут получать льготные лекарства по новому проекту Минздрава

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать назначенные врачом жизненно необходимые лекарства по новому проекту, который готовит Минздрав. Об этом сообщила глава министерства Вероника Скворцова в интервью "Российской газете".

По ее словам, планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Один из рассматриваемых вариантов основывается на результатах двух экспериментов, которые проводились в Омске и Кирове. Омичам после дорогих операций на сердце и сосудах выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. В Кирове таблетки выдавали гипертоникам профилактически, для контроля за давлением. Министр отметила, что в обоих случаях зафиксировано снижение количества вызовов "скорой помощи" и смертности от сосудистых заболеваний.

Новая система лекарственного обеспечения может вступить в силу уже в 2022 году. "Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения", - пояснила глава Вероника Скворцова.

Напомним, сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом), дети до трех лет. Благодаря новой системе с существенной скидкой (а в некоторых случаях - бесплатно) медикаменты будут получать и остальные граждане, нуждающиеся в длительном лечении.