Больше людей смогут получать льготные лекарства по новому проекту Минздрава
Пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать назначенные врачом жизненно необходимые лекарства по новому проекту, который готовит Минздрав. Об этом сообщила глава министерства Вероника Скворцова в интервью "Российской газете".
По ее словам, планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. Один из рассматриваемых вариантов основывается на результатах двух экспериментов, которые проводились в Омске и Кирове. Омичам после дорогих операций на сердце и сосудах выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов. В Кирове таблетки выдавали гипертоникам профилактически, для контроля за давлением. Министр отметила, что в обоих случаях зафиксировано снижение количества вызовов "скорой помощи" и смертности от сосудистых заболеваний.
Новая система лекарственного обеспечения может вступить в силу уже в 2022 году. "Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения", - пояснила глава Вероника Скворцова.
Напомним, сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом), дети до трех лет. Благодаря новой системе с существенной скидкой (а в некоторых случаях - бесплатно) медикаменты будут получать и остальные граждане, нуждающиеся в длительном лечении.