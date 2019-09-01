Тюменки участвуют в международном конкурсе "Мисс Офис-2019"

| Фото: www.missoffice.ru | Фото: www.missoffice.ru

Тюменка Анастасия Баловацкая претендует на титул "Мисс Офис-2019". Помочь девушке выйти в финал международного конкурса красоты можно в ходе онлайн-голосования на сайте missoffice.ru с 23 сентября по 13 октября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Анастасия окончила бакалавриат и магистратуру Тюменского индустриального университета, прошла обучение в Международной школе управления "Сколково". За высокие достижения вошла в список лучших выпускников опорного вуза 2019 года. Сейчас она трудится специалистом в департаменте внеучебной деятельности ТИУ. Зона ее ответственности – это поиск средств на поддержку талантливых студентов, развитие технологического предпринимательства и науки в вузе.

Жителям города Анастасия Баловацкая стала знакома после победы в конкурсе "Мисс Тюмень-2018" и других конкурсах красоты, творчества и таланта. "Мне очень хочется в очередной раз доказать, что в Тюмени живут не просто самые красивые, но еще и самые умные девушки. Я с гордостью хочу представить наш город. Уверена, тюменцы поддержат меня в этом. Мне будет приятен каждый голос!" – сказала конкурсантка.

Правила голосования простые: необходимо найти на сайте участницу и нажать кнопку "Голосовать" под ее фотографией. Для учета голоса необходимо выбрать еще двух девушек. Голосовать можно каждый день. Добавим, что в полуфинал конкурса вышли еще две жительницы Тюмени - это главный специалист общего отдела департамента имущественных отношений Тюменской области Полина Киришева и инженер-проектировщик ООО "СЕРВИСПРОЕКТНЕФТЕГАЗ" Анастасия Колот.

Всего за выход в финал борются 123 девушки из России, Эстонии, Финляндии, Кипра и других стран. Имена 30 финалисток станут известны 14 октября. Победительница юбилейного Х Международного конкурса красоты получит звание "Мисс Офис-2019" и главный приз – 2 млн рублей, а также роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.