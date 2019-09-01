Погода внесла коррективы в работу ямальских аэропортов и паромов

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Самолет, летевший из Тюмени в Салехард, отправили в Надым. Коррективы в расписание аэропорта и работу паромов внесла погода, сообщает ИА "Север-пресс".

Также до 11 часов 40 минут задержан рейс Москва — Салехард, рейс Екатеринбург — Салехард был отложен до 9 часов 30 минут. Также из-за плохой видимости и усиления ветра до 28 метров в секунду не летают вертолеты.

Из-за сильного ветра временно остановлена работа паромной переправы через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Следить за работой паромов можно на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства в разделе online-камеры.