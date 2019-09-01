На югорских трассах появился скоростной Интернет

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Новые базовые станции LTE установили на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, на отрезках Северного широтного коридора и на отдельных дорогах регионального значения.

Об этом сообщает департамент информационных технологий ХМАО-Югры. Ведомство поясняет, скоростным интернетом и связью компания "МТС" обеспечила более 200 километров автодорог Югры. С начала 2019 года связь стандарта 3G и LTE появилась на трассе Р-404 близ Салыма Нефтеюганского района, на территориях Тепловского и Мало-Балыкского месторождения. Затронула стройка и Северный широтный коридор – в районе Талинского (Октябрьский район), лесничеств Советского района.

Кроме того, появилась связь на дачной дороге у Ханты-Мансийска, ведущей в СОТ "Кедр", а также на участке трассы Сургут – Нижнесортым. Причем дорожные базовые станции охватывают не только автостраду, но и близлежащие поселки, дачные территории, месторождения, места отдыха северян.

Базовые станции установлены на антенно-мачтовых конструкциях высотой 90 метров. С помощью специальных "климатических шкафов" станции смогут работать при температурах до 50 градусов ниже нуля и обеспечивать устойчивое покрытие на северных трассах.

Благодаря появлению сети на трассах Югры, водители могут оставаться на связи даже в сложных погодных условиях и нештатных ситуациях, что повышает их безопасность, а представителям бизнеса это дает возможность внедрять современные IТ-сервисы на транспорте.