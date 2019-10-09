Двести пятьдесят девять лет назад русские войска вошли в Берлин

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

9 октября 1760 года русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин.

Активизация Пруссии во главе с королем Фридрихом II, который вынашивал амбициозные завоевательные планы в Центральной и Восточной Европе, привела к Семилетней войне. В этом конфликте Пруссия и Англия противостояли Австрии, Франции, Швеции и России. Для Российской империи это было первое активное участие в большом общеевропейском конфликте. Вступив в Восточную Пруссию, русские войска заняли ряд городов и нанесли 40-тысячной прусской армии поражение в местечке Гросс-Егерсдорф под Кенигсбергом. В сражении при Кунерсдорфе (1759) силы фельдмаршала Петра Салтыкова разгромили армию под командованием самого прусского короля. Это поставило Берлин под угрозу взятия.

Взятие города произошло вследствие сдачи города русским и австрийскими войскам комендантом Гансом Фридрихом фон Роховым, стремившимся избежать разрушения прусской столицы.

Взятие прусской столицы произвело большой резонанс в Европе. Вольтер писал Ивану Шувалову, что появление русских в Берлине "производит значительно большее впечатление, чем все оперы Метастазио". Союзные дворы и посланники принесли поздравления Елизавете Петровне. Фридрих II, понесший тяжелые материальные потери в результате разорения Берлина, был раздражен и унижен.

Оккупация столицы Пруссии русскими и австрийцами продолжалась всего четыре дня: получив сведения о приближении к Берлину войск Фридриха II, союзники, не располагавшие достаточными для удержания города силами, покинули Берлин. Оставление противником столицы позволило Фридриху повернуть войска в Саксонию.

Реальная угроза захвата прусской столицы русскими и их союзниками продолжала сохраняться вплоть до конца 1761 года, когда после смерти Елизаветы Петровны на русский престол взошел Пётр III. Произошло так называемое "чудо бранденбургского дома" – воцарение в России большого поклонника Фридриха II спасло Пруссию от разгрома. Новый монарх в корне изменил вектор российской внешней политики, заключив с Пруссией мир, без каких-либо компенсаций возвратив ей все завоеванные территории и даже заключив с бывшим противником союз.

В 1762 году Пётр был свергнут в результате дворцового переворота, но его супруга и преемница Екатерина II сохранила нейтральную позицию в отношении Пруссии. Вслед за Россией войну с Пруссией прекратила и Швеция. Это позволило Фридриху возобновить наступление в Саксонии и Силезии. Австрии ничего не оставалось, как тоже пойти на мирное соглашение. Мир, подписанный в 1763 году в замке Губертусбург, закрепил возврат к довоенному статус-кво.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"