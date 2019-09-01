В ТюмГУ пройдет российско-венгерская археологическая школа

| Фото: w-siberia.ru | Фото: w-siberia.ru

III Международная российско-венгерская археологическая школа "Eurasian nomads and archaeological evidences" состоится в Тюменском государственном университете с 26 сентября по 5 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Работа школы нацелена на международную коллаборацию ученых и молодых исследователей Восточной Европы, Урала и Западной Сибири, которая в силах расширить знания и совершить открытия в решении узловых вопросов, связанных с влиянием языка и культуры номадов на народы Евразии.

В программе школы предусмотрены лекции ведущих ученых России и Венгрии в областях археологического и исторического знаний, конференция молодых ученых, мастер-классы, экскурсии.

С подробным планом мероприятий можно ознакомиться в программе школы.

Напомним, что в июле 2017 года на базе ТюмГУ прошла первая Международная летняя российско-венгерская археологическая школа. Ее организаторами выступили ТюмГУ совместно с Институтом проблем освоения Севера СО РАН, университетом-партнером ТюмГУ Католическим университетом им. Петера Пазманя и Институтом археологии Венгерской академии наук. С обеих сторон в ней участвовали более двух десятков студентов, аспирантов, ученых. Основные занятия проходили в полевом лагере археологической экспедиции ТюмГУ на заводоуковской части Ингальской долины.