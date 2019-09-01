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Более шестисот юных уватцев прошли "Безопасную дорогу в школу"

Общество, 15:37 23 сентября 2019

ОМВД России по Уватскому району | Фото: ОМВД России по Уватскому району

Более 600 ребят приняли участие в акции "Безопасная дорога в школу", сообщает ОМВД России по Уватскому району.

Сотрудники ОГИБДД со школьниками провели профилактические беседы и устроили увлекательную викторину на знание правил дорожного движения. Большинство ребят хорошо ориентируются в правилах при пеших передвижениях и езде на велосипеде.

Для воспитанников детских садов правоохранители подготовили игровую программу. После познавательной беседы ребятам предложили поучаствовать в подвижных играх, которые позволяют закрепить знание сигналов светофора, дорожных знаков и правил движения.

Все участники акции получили от правоохранителей наставления о соблюдении правил дорожного движения и полезные подарки-сюрпризы.

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# акция , безопасность , полиция

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