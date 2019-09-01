В АО "Транснефть-Сибирь" завершился слет молодых специалистов

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

80 работников АО "Транснефть-Сибирь" приняли участие в слете молодых специалистов. Мероприятие проходило на базе санатория "Хвойный" под Тюменью.

В слете, прошедшем под лозунгом "Форсаж", участвовали представители филиалов от Нового Уренгоя до Тюмени. Программа молодежного слета предусматривала проведение тренингов, игр и спортивных соревнований.

Большинство участников пришли на работу в подразделения АО "Транснефть-Сибирь" в 2019 году после окончания высших и средних учебных заведений. Занятия и тренинги слета направлены на их адаптацию в трудовом коллективе, выявление и развитие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей, формирование навыков работы в команде. Мастер-классы проводились ведущими специалистами АО "Транснефть-Сибирь".

Обязательным пунктом программы слета стало посещение "Тюменского нефтегазового форума-2019", в ходе которого молодые сотрудники акционерного общества имели возможность почерпнуть новые идеи для научно-технической конференции молодежи. Завершила слет символическая церемония посвящения в нефтепроводчики.