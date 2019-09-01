  • 23 сентября 201923.09.2019понедельник
  • USD63,8487
    EUR70,5975
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер южный

Уралуправтодор предупредил водителей о первом снеге

Общество, 17:05 23 сентября 2019

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Понижение температуры ниже 0 и первый снег ожидаются в Тюменской области 23-25 сентября, сообщает Уралуправтодор.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах,воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Следует помнить о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Особенно аккуратными на дорогах в этот период должны быть начинающие водители.

Водителям также напоминают о своевременной смене летней резины на зимнюю.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 23.09.2019Тюменских школьников приглашают на фотоконкурс "Краски осени"
17:38 23.09.2019О сибирском золотном шитье рассказали ученым со всей России
17:16 23.09.2019В АО "Транснефть-Сибирь" завершился слет молодых специалистов
17:05 23.09.2019Уралуправтодор предупредил водителей о первом снеге