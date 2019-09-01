Уралуправтодор предупредил водителей о первом снеге

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Понижение температуры ниже 0 и первый снег ожидаются в Тюменской области 23-25 сентября, сообщает Уралуправтодор.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах,воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Следует помнить о соблюдении дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Особенно аккуратными на дорогах в этот период должны быть начинающие водители.

Водителям также напоминают о своевременной смене летней резины на зимнюю.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.