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Жителя Тюмени обвиняют в убийстве отца

Происшествия, 14:53 23 сентября 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

47-летнему жителю Тюмени предъявили обвинение в убийстве отца. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 22 сентября между мужчиной и его 72–летним отцом в квартире по ул. Игримской произошел конфликт. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил пенсионера в грудь, а после в спину. Пенсионер погиб на месте.

Подозреваемый задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование дела продолжается.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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