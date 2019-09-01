Жителя Тюмени обвиняют в убийстве отца

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

47-летнему жителю Тюмени предъявили обвинение в убийстве отца. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 22 сентября между мужчиной и его 72–летним отцом в квартире по ул. Игримской произошел конфликт. Злоумышленник схватил кухонный нож и ударил пенсионера в грудь, а после в спину. Пенсионер погиб на месте.

Подозреваемый задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование дела продолжается.