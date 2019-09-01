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Исетские животноводы нарастили объемы молока

Экономика, 17:27 23 сентября 2019

mcx.ru

5 тыс. 125 кг на фуражную корову за восемь месяцев 2019 года получено в сельхозпредприятиях Исетского района, это на 16 % выше показателя прошлого года, сообщает администрация муниципального образования.

Производство молока с начала 2019 г. составляет 27,9 тыс. тонн, что на 19 % (4,5 тыс. тонн) больше аналогичного периода 2018 года.

Производством молока на территории района занимаются шесть сельскохозяйственных предприятий и три индивидуальных предпринимателя. На сегодняшний день поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях и ИП района – 5 тыс. 618 голов. Валовый надой молока по району составляет более 120 тонн в сутки, реализация в зачетном весе – более 127 тонн в сутки. Суточный надой на корову – 21,8 кг.

Уровень молочной продуктивности – 7 тыс. кг на фуражную корову - превысило одно предприятие района (ООО "Эвика-Агро). Три хозяйства перешли рубеж 5 тыс. кг ( ООО "Новиково", ООО "Кукушкинское", ИП Глава КФХ Жамбурин Ж.Ж.).

Лидерами по надою молока на одну фуражную корову на являются ООО "Эвика-Агро" – 28,4 кг/сутки, ООО "Новиково" – 22,2 кг/сутки.

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# Исетский район , молоко , сельское хозяйство

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