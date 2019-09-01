Самый лучший пришкольный участок в Тюмени - у православной гимназии

| Фото: podles.edusite.ru | Фото: podles.edusite.ru

Православная гимназия стала победительницей конкурса "Лучшее озеленение пришкольного участка", сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Второе место завоевала школа № 70 (корп. 1), третье - школа-интернат "Горизонт". Их наградили дипломами и подарили садовые фигурки.

Поощрительными призами конкурсная комиссия отметила школы № 40, № 88 (корп. 2), № 60, № 13, № 69 (корп. 1). Остальным участникам вручили дипломы.

Участники продемонстрировали конкурсной комиссии интересную разбивку цветников у фасадов школ, креативное оформление цветочных клумб и посадки вьющихся растений. Жюри отметило поддержание порядка травяного покрова на территории пришкольных участков.

Напомним, что школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоянной и целенаправленной работы по озеленению и благоустройству. Именно поэтому создание элементов ландшафтного дизайна на пришкольной территории способствует привлечению внимание обучающихся к практической деятельности.