Региональный фестиваль Huawei Honor Cup 2019 соберет более ста пятидесяти участников

| Фото: https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Региональный фестиваль Honor Cup пройдет в Тюменском государственном университете, который проведет компания Huawei, 27 сентября. Мероприятию присвоен статус специального проекта в рамках Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета", сообщают организаторы.

В фестивале Honor Cup могут принять участие студенты, аспиранты, молодые дипломированные специалисты и преподаватели.

Соревнования проводятся в следующих номинациях: 5G ("Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения"), IT ("Компоненты центров обработки данных"), IP ("Технологии и протоколы IP сетей"), AI ("Модели и методы искусственного интеллекта"), Сode ("Командное программирование") и ICT Observer ("ИКТ-Обозреватель").

Honor Cup соберет на одной площадке более 150 местных представителей академической среды, обучающихся и работающих в сфере информационно-коммуникационными технологий, позволит гостям проверить свои знания и повысить уровень компетенции в области ИКТ.

Участники фестиваля смогут пройти тестирование и в случае его успешной сдачи получить допуск к обучению и экзамену на уровень HCNA Routing & Switching. Сдача экзамена, в свою очередь, позволит получить соответствующий международный сертификат компании Huawei.

Гости также смогут прослушать информацию о новейших тенденциях развития отрасли, а также оценить уровень собственных технических знаний путем тестирования в викторине, победители которой будут приглашены сразу во второй этап соревнований Honor Cup. Кроме этого участники фестиваля получат возможность пройти собеседование с представителем HR-департамента компании Huawei.

Напомним, Huawei Honor Cup — это Евразийские соревнования в сфере ИКТ, организованные компанией Huawei и проводящиеся ежегодно с 2015 года для повышения мотивации к самообразованию и развитию профессиональных навыков студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ. В соревнованиях этого года уже принимают участие более 12 тыс. человек из России и стран СНГ.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.