Реконструкторы в костюмах скандинавов прошли походом в районе Тобольска

| Фото: из архива Алексея Колмакова | Фото: из архива Алексея Колмакова

Девять часов занял "Внезапный поход" под Тобольском, в котором приняли участие реконструкторы из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Екатеринбурга, одетые в костюмы скандинавских народов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор фестиваля "Абалакское поле" Алексей Колмаков, "Внезапный поход" — это исследовательско-научная часть фестиваля, собирающего большое количество любителей истории из разных городов страны. Поход является неотъемлемой частью масштабного мероприятия последние два года.

"Мы проверяем мобилизационный потенциал реконструкторов в любое время сентября или октября. В таких походах реконструкторы тестируют свои исторические костюмы и предметы быта (образца от IX до XII веков). Не допускается использование каких-либо современных вещей, хоть как-то облегчающих путь. У отряда один телефон для экстренных звонков", — говорит Алексей Колмаков.

Возможные трудности нисколько не пугают участников — в 2019 году их количество выросло до девяти, тогда как в 2018 году под Тобольском прошли поход всего четыре человека.

Ранним утром 21 сентября участники похода стартовали от моста через реку Иртыш. Маршрут проходил по пересеченной местности, вдоль кромки берега реки. Реконструкторы стремились максимально отдалиться от цивилизации. Путь протяженностью в 24 километра преодолели члены исторических клубов из Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

| Фото: из архива Алексея Колмакова | Фото: из архива Алексея Колмакова

"В этом году нас расстроила погода. Было очень тепло, а мы рассчитывали на дождь и шквалистый ветер. Само пешее путешествие заняло рекордно быстрых девять часов. Участники похода легко преодолевали сухие овраги и балки, русла ручьев. Погода нас не сдерживала, как это было в прошлом году. В том месте, где некогда был город Искер, мы форсировали речку Сибирка и взобрались на возвышенность. Очень завораживает красота и энергетика этого места. Каждый свой поход мы стремимся пройти через родину Сибири", — поделился впечатлениями Алексей Колмаков.

| Фото: из архива Алексея Колмакова | Фото: из архива Алексея Колмакова

Как и 2018 году участников похода радушно встречали жители сел Сибиряк и Преображенка. Одна пятилетняя девочка из Преображенки угостила сахаром, когда реконструкторы пополняли запасы воды из колонки, расположенной в населенном пункте, добавляет Алексей Колмаков. Участники "Внезапного похода" вызывали большой интерес у сельских детей и положительные эмоции у взрослых.

В тот же день реконструкторы финишировали в историческом лагере средневекового быта в крепости туркомплекса "Абалак". Там был организован ночлег.

Инна Пахомова