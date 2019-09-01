"Сибирьфотофест-Тобол" представили на Международном форуме современной журналистики в Сочи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совместный проект Союза журналистов России и правительства Тюменской области - XVIII межрегиональный форум репортажной фотографии "Сибирьфотофест-Тобол 2019" имени Александра Ефремова - представил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский на XXIII Международном форуме современной журналистики "Вся Россия 2019" в Сочи 23 сентября.

Как рассказал Павел Белявский, в этом году в "Сибирьфотофесте" приняли участие 412 авторов со всей России - от Калининграда до Сахалина. А благодаря поддержке депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе, компании "СИБУР-Тобольск" и Фонда президентских грантов, финал фотоконкурса в Тобольске прошел в форме образовательного форума, где свое профессиональное мастерство повысили более 100 фотографов со всего Уральского федерального округа. Итоговые фотовыставки проходят в пяти муниципальных образованиях региона.

Почетными гостями и спикерами презентации стали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза болгарских журналистов Снежанна Тодорова. Оба они побывали в древнем Тобольске и отметили уникальность открытого там в 2016 году памятника "Жизнь за правду" - всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга.

Далее программа медиафорума продолжилась представлением новых проектов редакции газеты "Тюменский курьер", которую провел ее главный редактор Рафаэль Гольдберг.

В следующие дни в Сочи будут представлены мультимедийный проект "Тюменское счастье" поэта Александра Новопашина и фотохудожника Евгения Шульца и телевизионный фильм "Любовь приходит из Сибири" тележурналиста Анатолия Омельчука и режиссера Эдуарда Улыбина.

Сергей Русанов