Подключение к теплу в Тюмени завершится в промышленной части города

| Фото: официальная группа "Фортум" во "ВКонтакте" - vk.com/fortum_russia | Фото: официальная группа "Фортум" во "ВКонтакте" - vk.com/fortum_russia

Тепло придет в дома к тюменцам в течение семи дней, начиная с 23 сентября. Сначала тепловая энергия будет поcтавлена во все микрорайоны города, затем в заречную и центральную части. На завершающем этапе услугу предоставят потребителям района Дома обороны, частного и промышленного секторов, сообщает администрация муниципалитета.

"Система централизованного теплоснабжения – это сложный инженерно-технический объект. Разворачивают работу две ТЭЦ, более 40 котельных, распределительные и магистральные сети, на которых расположены пять подкачивающих насосных станций, обеспечивающих работу теплосетевого комплекса. Все это требует постепенной, плавной настройки. Плавной, потому что, если включить все единовременно, то система пострадает. В результате быстрого повышения параметров давления и расхода теплоносителя может произойти гидравлический удар и порывы. В этом никто не заинтересован", – прокомментировал начало отопительного периода заместитель главы Тюмени Павел Перевалов.

Летом на теплосетевом комплексе города провели большой объем ремонтно-профилактических работ.

"Заменили 67 участков теплосетей в разных районах города. Проверили на прочность почти 800 километров теплотрасс. В центральных тепловых пунктах и котельных обновили оборудование. На случай возможных инцидентов в зимнее время УСТЭК сформировал запас материалов. Все мероприятия по подготовке теплосетевого комплекса к зиме проведены в полном объеме", – отметил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.

Сейчас над запуском отопления трудятся тысячи специалистов из УСТЭК и управляющих организаций.

"Перед специалистами системы ЖКХ стоит задача не только запустить систему отопления в семидневный срок, но и отрегулировать ее: чтобы обеспечить тепло в каждой квартире, чтобы параметры соответствовали нормативам. В этот период возможно возникновение тех или иных инцидентов на сетях, порывов в результате повышения температуры и расхода теплоносителя. Поэтому стоит ознакомиться с правилами безопасности, которые размещены на сайте компании УСТЭК. Там же есть телефоны всех экстренных служб, на них можно звонить, увидев какой-то инцидент, уточнять сроки включения отопления", - добавил Павел перевалов.

Телефон call-центра АО "УСТЭК" 38-62-00, диспетчерской службы +7 (3452) 38-61-55. Если вопреки графику отопление в вашей квартире не появилось, необходимо узнавать о причинах в диспетчерской службе своей управляющей компании, ТСЖ или ТСН. Телефоны организации должны быть размещены на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов, а также указаны на портале "Тюмень – наш дом". Для этого в поисковой строке необходимо ввести свой домашний адрес.

График подключений к теплу в Тюмени.