Десять команд из разных городов России встретились на соревнованиях НАСФ в Тобольске

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

10 команд из разных городов России встретились в Тобольске на первых соревнованиях нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

По легенде, на предприятии загазованность, есть пострадавшие. Участникам из Тобольска, Красноярска, Перми, Кстово, Москва, Уфы и Нягани предстояло пройти этапы соревнований. Все задания практические: оповестить о происшествии, ответить на вопросы, касающиеся работы НАСФ, надеть защитный костюм и изолирующий дыхательный аппарат, транспортировать и оказать первую помощь пострадавшему.

В повседневной жизни члены НАСФ - аппаратчики, машинисты, представители других профессий на производстве, но в случае возникновения нештатных ситуаций именно они должны первыми прийти на помощь коллегам.

Первое место по итогам четырех этапов заняла команда РусВинила. Второе место – у команды "СИБУР Тобольск – Полимер". На третьем месте специалисты с Южно-Приобского ГПЗ.