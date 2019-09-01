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Десять команд из разных городов России встретились на соревнованиях НАСФ в Тобольске

Общество, 11:20 24 сентября 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

10 команд из разных городов России встретились в Тобольске на первых соревнованиях нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

По легенде, на предприятии загазованность, есть пострадавшие. Участникам из Тобольска, Красноярска, Перми, Кстово, Москва, Уфы и Нягани предстояло пройти этапы соревнований. Все задания практические: оповестить о происшествии, ответить на вопросы, касающиеся работы НАСФ, надеть защитный костюм и изолирующий дыхательный аппарат, транспортировать и оказать первую помощь пострадавшему.

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В повседневной жизни члены НАСФ - аппаратчики, машинисты, представители других профессий на производстве, но в случае возникновения нештатных ситуаций именно они должны первыми прийти на помощь коллегам.

Первое место по итогам четырех этапов заняла команда РусВинила. Второе место – у команды "СИБУР Тобольск – Полимер". На третьем месте специалисты с Южно-Приобского ГПЗ.

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# СИБУР , соревнования

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