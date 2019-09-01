Палатка здоровья откроется на фестивале "Сильные духом" в Тобольске

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Палатка здоровья будет работать на фестивале "Сильные духом" в холле ТРЦ "Жемчужина Сибири" Тобольска 28 сентября с 12 часов, сообщают организаторы фестиваля.

Посетители смогут пройти бесплатный мастер-класс и узнать о компьютерных обследованиях в Центре здоровья для взрослых, а также пройти обследование на кардиовизоре.

На фестивале организаторы проинформируют население о вредных и опасных для здоровья человека факторах: курение, алкоголь, гиподинамия и другие; расскажут о здоровом образе жизни, профилактике возникновения различных заболеваний и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких.