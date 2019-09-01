Выставка "Тобольская тюрьма. Эпилог" открылась в музее каторги и ссылки

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Более 100 экспонатов выставки "Тобольская тюрьма. Эпилог" могут увидеть посетители тобольского музея сибирской каторги и ссылки. Предметы для экспонирования передал музей межмуниципального отдела МВД России "Тобольский".

"На выставке мы показываем "немых свидетелей" последних лет существования тюрьмы, которая закрылась 30 лет назад, в 1989 году. Здесь представлено оборудование и вещи, которые использовались в учреждении в 80-е годы: фонари, рации, дежурную камеру, средства сигнализации, форменную одежду и другие предметы. Уникальным экспонатом является макет Тюремного замка, выполненный заключенными из дерева, жести и проволоки. Дата изготовления неизвестна, но судя по наличию тех или иных сооружений, он относится к концу 70-х-началу 80-х годов прошлого века", - рассказал заведующий музейным комплексом "Тюремный замок" Виталий Лагутин.

Выставка будет действовать до 3 ноября, она входит в маршрут общей экскурсии по музею сибирской каторги и ссылки.

Татьяна Ковалева