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Сотрудники девяти предприятий Тюмени прошли опережающее обучение

Общество, 12:37 24 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 850 сотрудников девяти предприятий прошли опережающее обучение в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Одним из первых предприятий Тюмени, которое в 2019 году воспользовалось возможностью направить своих сотрудников на опережающее обучение, стало ООО "СибБурМаш", сообщает центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Перечень специальностей был очень широк: токари, электросварщики, слесари механосборочных работ, фрезеровщики, водители погрузчика, наладчики станков и машин и другие.

Помимо "СибБурМаш", в Тюмени и Тюменском районе этой возможностью воспользовались еще восемь предприятий. Благодаря этому прошли профессиональное обучение 856 сотрудников.

Отметим также, что затраты на организацию опережающего обучения предприятий, участвующих в нацпроекте, возмещает центр занятости населения.

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# нацпроекты , профессиональное обучение , Центр занятости населения

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