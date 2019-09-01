Более двухсот тысяч тюменцев получили прививки против гриппа

Фото: Минздрав РФ Фото: Минздрав РФ

Более 225 тыс. жителей Тюменской области прошли вакцинацию против гриппа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди получивших прививки от опасного заболевания - 63 тыс. 253 детей и 161 тыс. 999 взрослых.

Всего к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 годов планируется привить 676 тыс. жителей Тюменской области. За счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводятся населению из групп высокого риска: детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, юношам призывного возраста, работникам здравоохранения, образования и некоторых других профессиональных групп. Ежегодно на закупку вакцин и иммунизацию населения дополнительно привлекаются средства работодателей.

Сентябрь и октябрь - оптимальное время для проведения прививок против гриппа, чтобы иммунитет после вакцинации успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В Тюменской области по результатам еженедельного мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ за период с 16 по 22 сентября превышения эпидемических порогов не установлено. Случаев гриппа не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предлагает каждому жителю региона уже сегодня сделать самый правильный выбор в пользу вакцинации против гриппа.