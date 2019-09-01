"Энергию абстракции" увидят тюменцы на межрегиональной выставке

| Фото: https://kto72.ru | Фото: https://kto72.ru

Открытие межрегиональной художественной выставки "Энергия абстракции" состоится в Тюменском драматическом театре 26 сентября в 18 часов.

Выставка впервые объединила творчество художников Сибири и Урала конца ХХ – начала ХХI веков. На ней представлены произведения авторов из Тюмени, Омска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Новосибирска, Красноярска, Ханты-Мансийска, Барнаула, Новокузнецка.

Основу экспозиции составляют произведения абстрактного, беспредметного искусства в таких направлениях, как геометрическая и лирическая абстракции, абстрактный экспрессионизм. Над ними работали мастера живописи, графики, компьютерной графики, видео-арта, перфоманса.

Как сообщила корреспонденту информагентству "Тюменская линия" специалист по выставочно-фондовой работе Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Васькова, проект будет интересен и тем, кто хочет познакомиться с абстракционизмом. "Выставка богатая и красивая, эмоции, мысли, которые выражают художники через цвет, линии, движение, не оставят равнодушными даже неискушенного зрителя. На ней можно будет посмотреть работы известных тюменских художников - Александра Новика, Юрия Юдина, Альфеи Мухаметовой, Константина Шохова - а также молодых авторов, например, дизайнера Константина Решетникова", - рассказала Надежда Васькова.

Ранее выставочный проект побывал в Омске и Кургане. В Тюмени он будет работать до 8 ноября. Познакомиться с "Энергией абстракции" в Тюменском драмтеатре можно в будние дни группами от семи человек по предварительной заявке по телефону: 40-98-23. Цена билета – 200 рублей.

Ирина Кургузова