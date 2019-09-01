Ученики школ искусств дадут концерт в ДК "Нефтяник"

| Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" (архив) | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" (архив)

Концерт "Детская осенняя рапсодия" начнется во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 25 сентября в 19 часов, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Этим концертом завершится фестиваль "Осенняя рапсодия". Финал фестиваля станет стартом творческого сезона. "Вслед за мечтой" – это уникальный концерт-синтез творческих номеров учеников школ искусств "Этюд", "Гармония", СОШ № 73 "Лира", школы им. В.В. Знаменского, их педагогов и профессиональных артистов Центра культуры и творчества "Тюмень".

Номера представят известные многим вокал-бэнд "Матрица", фольклорный ансамбль "Росстань".

Вход свободный — по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах ДК "Нефтяник".

Отметим, 20 сентября в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в рамках фестиваля "Осенняя распсодия" прошел концерт "Осенний MIX", особое внимание на котором уделили народной музыке.

Открылась программа вечера виртуозно исполненным вальсом. За фортепиано была Мария Гаврилова, на балалайке играл Заслуженный артист РФ Юрий Гаврилов. В дуэте они исполнили множество произведений. Например, песню "Выйду ли я на реченьку", романс "Я встретил вас", русскую народную песню "Коробейники", "Небесное танго", "Любимый мой", "Бразильский карнавал" и другие. В конце выступления балалаечник-виртуоз поразил публику исполнением с завязанными глазами.

Далее перед слушателями участники коллектива "Росстань" представили настоящее театральное действо. Они познакомили гостей с подлинными напевами Тюменской области, исполнили песни лирические, плясовые.

Честь завершать концертную программу досталась ансамблю русских народных инструментов "Ваталинка". Они представили интернациональную программу. Помогал музыкантам певец Центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко.