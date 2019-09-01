Уполномочен накопить: тюменцы узнают судьбу своих пенсионных накоплений

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Тюменцев продолжает беспокоить судьба их пенсионных накоплений. В отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области, как сообщает пресс-служба фонда, обращаются жители региона, которые хотели бы узнать, где в настоящее время находятся средства их накопительной пенсии. Есть случаи, когда люди узнают, что их пенсионные накопления оказались в незнакомом НПФ.

Отделение ПФР по Тюменской области напоминает, что на этот случай на сайте Пенсионного фонда России размещен "Порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных накоплений в НПФ" (http://www.pfrf.ru/knopki/onl ine_kons/~4439), а также ответы на вопросы, которые могут возникнуть при решении данного вопроса.

С 2019 года, в соответствии с новым законодательством, заявления о переводе средств пенсионных накоплений новому страховщику можно направить только в территориальный орган ПФР лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, либо в форме электронного документа (через личный кабинет на сайте ПФР либо на Едином портале госуслуг).

Следует учитывать, что переводить накопления из НПФ в ПФР и обратно, менять один НПФ на другой без потери инвестиционного дохода можно не чаще одного раза в 5 лет.

Узнать, где в настоящее время находятся средства накопительной пенсии, каждый потенциальный пенсионер можете в личном кабинете на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.

Получить консультацию по вопросам инвестирования пенсионных накоплений жители Тюменской области могут по телефону горячей линии: 8(3452) 56-25-00.