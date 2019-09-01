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Блогер Ирина Кондратюк научит тюменцев писать книжные отзывы

Общество, 15:32 24 сентября 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

С базовыми навыками написания книжного отзыва познакомит любителей чтения тюменский блогер Ирина Кондратюк на встрече "Я прочитал и тебе советую", которая начнется в библиотеке №15 им. П.П. Ершова (ул. Минская, 98) 29 сентября в 16 часов, сообщили в библиотеке.

Тюменский блогер с охватом более девяти тыс. подписчиков расскажет о базовых навыках написания книжного отзыва. На своей странице в Instagram Ирина Кондратюк делится впечатлениями о прочитанных книгах и просмотренных фильмах.

"Мнение о прочитанном – своеобразный литературный дневник, надежный источник, в котором будут храниться детали и тонкости сюжета, чувства и эмоции, что родились при прочтении романа или рассказа, любимые и не очень герои. Еще один важный нюанс: отзыв рассчитан на публику, и поэтому сведения о книге необходимо структурировать, а эмоциями поделиться так умело, чтобы вызвать у других неподдельный интерес", — считает блогер.

Вход свободный.

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# библиотеки , блогеры , обучение , чтение

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