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В Тюменском районе капремонт идет в двадцати населенных пунктах

Экономика, 16:16 24 сентября 2019

администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Более 300 конструктивных элементов 140 многоквартирных домов Тюменского района будут отремонтированы в 2019 году по программе капремонта. На сегодня отремонтировано 107 конструктивов в 36 домах, капремонт идет в 20 населенных пунктах, сообщает администрация района.

В поселке Винзили подрядчик завершил ремонт крыши, фасада и подвала дома на ул. Заводской, 22. Близятся к завершению работы в доме № 7 на ул. 60 лет Октября. В поселке Богандинский капремонт идет в микрорайоне на ул. Октября: ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций близится к завершению. В селе Кулаково на домах № 5, 6, 7 в пер. Коммунальный отремонтированы системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Как отмечают в администрации Тюменского района, в некоторых случаях работы затягиваются. Основная причина в том, что собственники не пускают в свои квартиры строителей. Из-за этого приходится приостанавливать работы для внесения изменений в проектную документацию. Представители службы заказчика и подрядчики отрабатывают такие вопросы в индивидуальном порядке, объясняя, что из-за отказа одного собственника страдают его соседи.

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# капитальный ремонт , Тюменский район

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