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"ЗапСибНефтехим" получил первый пропилен

Экономика, 15:10 24 сентября 2019

sibur.photas.ru | Фото: sibur.photas.ru

Первый пропилен, полученный в сентябре на "ЗапСибНефтехиме" будет направлен на полимеризацию для производства полипропилена. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В сентябре мы получили свой первый пропилен с установки пиролиза мощностью 500 тыс. тонн пропилена и 1,5 млн тонн этилена в год", - рассказал директор производства пиролиза "ЗапСибНефтехима" Дмитрий Соколов.

В марте на установке полипропилена комплекса "ЗапСибНефтехим" были получили первые гранулы продукции. Проектная мощность: около 500 тыс. тонн полипропилена в год. Владелец технологии "LyondellBasell", Нидерланды. EP-подрядчик "ThyssenKrupp", Германия. Строительно-монтажные работы выполнены силами АО "Промстрой".

Технология позволяет выпускать все типы полипропилена, представленные во всех сегментах рынка, в том числе специальные марки. После запуска "ЗапСибНефтехима" суммарный объем производимого полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа (включая действующее полимерное производство "СИБУР Тобольска") составит 1 млн тонн полипропилена в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире.

Полипропилен, произведенный на "ЗапСибНефтехиме", будет служить сырьем для производства широкой линейки полимерной продукции от медицинских изделий и предметов личной гигиены до геотекстиля, труб для горячего водоснабжения, тары и упаковки.

В целом, продукция "ЗапСибНефтехима" будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы, позволяя заместить по разным продуктам от 85% до 95% импортного ассортимента.

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# ЗапСибНефтехим , пропилен

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